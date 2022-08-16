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"Не заплатили ни копейки": в этом году хасиды в Умани не платят туристический сбор – мэр

Киев • УНН

 • 456303 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Несмотря на войну в Украине, в Умань приехало уже более 300 хасидов, которые в сентябре планируют отмечать иудейский новый год Рош ха-Шана. Об этом УНН рассказала мэр города Ирина Плетнева.

"Не заплатили ни копейки": в этом году хасиды в Умани не платят туристический сбор – мэр

Детали

В то же время она отметила, что в этом году хасиды еще не заплатили ни копейки туристического сбора.

Цитата

“Пока за этот год они не заплатили ни копейки. Они должны платить, но до 15 августа ни один паломник не заплатил”, – рассказала Плетнева.

Добавим

Туристический сбор в Умани является самым большим в Украине – 300 грн в сутки с туриста. Инициатором его введения был нардеп Антон Яценко, избранный в Раду от округа №200 Черкасской области. Впервые хасиды платили туристический сбор в Умани в прошлом году.

Отметим, что Яценко хвастался в Facebook успехами своей инициативы, мол, бюджет города за счет сбора пополнился на 4 млн грн. Однако, по данным полиции, в прошлом году в город приехало 29 тысяч паломников, так что только за один день пребывания хасиды должны были бы заплатить 8,7 млн ​​грн. А учитывая то, что празднование Рош ха-Шана длится не один день, эта сумма должна быть в разы больше.

Сейчас Яценко уже не может приписывать себе какие-либо успехи Умани, ведь фактически он потерял контроль над городом. Это произошло после того, как нардеп сбежал из города после начала полномасштабного вторжения россии. Его исчезновение связано с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, который сбежал из Украины в 2014 году. 

Кроме того, Яценко просят проверить из-за его возможных связей с нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области.

Напомним

После своего возвращения в Умань Яценко развернул борьбу с местными властями. В частности, он активно критикует мэра Умани Ирину Плетневу, которая раньше была его помощницей. А также терроризирует уголовными делами главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. 

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