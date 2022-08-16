"Не заплатили ні копійки": цьогоріч хасиди в Умані не сплачують туристичний збір – мер

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Водночас вона зазначила, що в цьому році хасиди ще не сплатили ані копійки туристичного збору.

Цитата

“Поки за цей рік вони не заплатили ні копійки. Вони повинні сплачувати, але до 15 серпня жоден паломник не заплатив”, - розповіла Плетньова.

Додамо

Туристичний збір в Умані є найбільшим в Україні - 300 грн за добу з туриста. Ініціатором його введення був нардеп Антон Яценко, обраний в Раду від округу №200, що на Черкащині. Вперше хасиди сплачували туристичний збір в Умані минулого року.

Зазначимо, що Яценко хизувався у Facebook успіхами своєї ініціативи, мовляв, бюджет міста за рахунок збору поповнився на 4 млн грн . Однак, за даними поліції, торік до міста приїхало 29 тисяч паломників, тож лише за один день перебування хасиди мали б сплатити 8,7 млн грн. А враховуючи те, що святкування Рош га-Шана триває не один день, ця сума мала б бути у рази більшою.

Нині Яценко вже не може приписувати собі будь-які успіхи Умані, адже фактично він втратив контроль над містом. Це сталося після того, як нардеп зник з міста після початку повномасштабного вторгнення Росії. Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Окрім того, Яценко просять перевірити через його можливі зв’язки з нардепом Олексієм Ковальовим, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині.

Нагадаємо

Після свого повернення до Умані Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою. Зокрема він активно критикує мера Умані Ірину Плетньову, яка раніше була його помічницею. А також тероризує кримінальними справами голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.