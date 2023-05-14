Не покидайте избирательные участки: Эрдоган прокомментировал ход подсчета голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Реджеп Эрдоган прокомментировал ход подсчета голосов на президентских выборах и призвал участников процесса не покидать избирательные участки. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Президента Турции.
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"Тот факт, что выборы 14 мая состоялись в форме большого праздника демократии с миром и спокойствием, является выражением демократической зрелости нашей Турции.
Хотя выборы прошли в такой позитивной и демократической атмосфере, а подсчет голосов еще продолжается, попытка поспешно объявить результаты означает узурпацию национального волеизъявления.
Мы рады, что продолжающийся подсчет голосов отражает приверженность нашей нации.
Я прошу всех участников процесса и коллег оставаться у урн, несмотря ни на что, до официального подтверждения результатов.
Я приветствую всех своих граждан, которые проголосовали во имя демократии и участвовали в избирательной работе, и выражаю каждому из них свою благодарность", - написал действующий Президент Турции.
Дополнение
На выборах в Турции подсчитали уже около 70% процентов голосов.
После обработки этих голосов стало известно, что сейчас в президентской гонке лидирует Реджеп Эрдоган. Так, за него проголосовало 50,71% избирателей.
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