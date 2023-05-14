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Вибори у Туреччині: підраховано вже близько 70% голосів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На виборах у Туреччині підрахували вже близько 70% відсотків голосів. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Джерело, посилаючись на Вищу виборну раду, інформує, що вже підраховано 70,44% голосів.

Після обробки цих голосів стало відомо, що наразі у президентській гонці лідирує Реджеп Ердоган. Так, за нього проголосувало 50,71% виборців.

За його опонента, Кемаля Киличдароглу, вибоці віддали 43,28% голосів. На третій сходинці розташувався Сінін Оган, з результатом - 5,31% підтримки.

За наданою інформацією, явка вибоців склала 88,47%.

Наразі зазначається, що підрахунки голосів тривають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори в Туреччині: члени комісій заповнюють бюлетені на користь Ердогана

Нагадаємо

У Туреччині сьогодні розпочалося голосування на виборах президента та парламенту. Голосування тривало з 8 ранку до 17 години (час збігається з київським). Перші результати почали з'являтись о 21 годині.

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