Вибори у Туреччині: підраховано вже близько 70% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На виборах у Туреччині підрахували вже близько 70% відсотків голосів. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Джерело, посилаючись на Вищу виборну раду, інформує, що вже підраховано 70,44% голосів.
Після обробки цих голосів стало відомо, що наразі у президентській гонці лідирує Реджеп Ердоган. Так, за нього проголосувало 50,71% виборців.
За його опонента, Кемаля Киличдароглу, вибоці віддали 43,28% голосів. На третій сходинці розташувався Сінін Оган, з результатом - 5,31% підтримки.
За наданою інформацією, явка вибоців склала 88,47%.
Наразі зазначається, що підрахунки голосів тривають.
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Нагадаємо
У Туреччині сьогодні розпочалося голосування на виборах президента та парламенту. Голосування тривало з 8 ранку до 17 години (час збігається з київським). Перші результати почали з'являтись о 21 годині.