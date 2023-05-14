Вибори в Туреччині: члени комісій заповнюють бюлетені на користь Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Турецькі користувачі соцмереж опублікували відео, на яких, ймовірно, члени виборчих комісій заповнюють бюлетені на користь нинішнього президента Реджепа Таїпа Ердогана, передає УНН.
Заяв про фальсифікацію від офіційних спостерігачів поки що не надходило.
Ердоган вже проголосував на виборах голови держави. На виборчій дільниці у Стамбулі він роздав гроші дітям з нагоди Дня матері, що відзначається сьогодні.