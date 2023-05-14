Выборы в Турции: члены комиссий заполняют бюллетени в пользу Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Турецкие пользователи соцсетей опубликовали видео, на которых, вероятно, члены избирательных комиссий заполняют бюллетени в пользу нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН.
Заявлений о фальсификации от официальных наблюдателей пока не поступало.
Эрдоган уже проголосовал на выборах главы государства. На избирательном участке в Стамбуле он раздал деньги детям по случаю отмечаемого сегодня Дня матери.