У Туреччині стартували вибори президента та парламенту, що можуть завершити епоху Ердогана

Експерти одностайні у тому, що результати цих виборів закладуть вектор розвитку країни на наступні роки.

У Туреччині понад 60 млн виборців. Голосування триває з 8 ранку до 17 години (час збігається з київським). Перші результати будуть оголошені не раніше 21:00. В країні не проводяться екзит-поли, а тому до завершення підрахунку голосів робити прогнози можливо лише спираючись на соціологічні опитування проведенні на початку травня.

У бюлетені, який виборці отримують на дільниці для голосування за кандидата в президенти вказані чотири кандидати, але один з них знявся з перегонів за кілька днів до голосування. Тож участь у перегонах беруть три кандидати: чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу та кандидат від блоку "Альянс АТА" Сінан Оган.

Фавориами є Ердоган та Киличдароглу.

Результати останнього соцопитування показують, що у першому турі перемагає кандидат від опозиції, лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу, який набирає 49,3% голосів виборців. Чинного президента Реджепа Ердогана готові підтримати 43,7% виборців. Зважаючи на статистичну похибку, можна припустити, що для визначення переможця знадобиться другий тур, який запланований на 28 травня, адже для перемоги у першому турі слід набрати абсолютну більшість голосів виборців.

Зауважимо, що у 2014 та 2018 роках Ердоган вигравав вибори вже у першому турі хоч і з мінімальною перевагою – 51,5% та 53% відповідно.

У країні спостерігається напруга через те, що поширеною є думка, що у разі програшу Ердоган не визнаватиме результати виборів та не віддасть владу – однак, сам він днями заявив, що якими б не були результати він їх визнає.



Додамо

Для участі у парламентських виборах зареєстровані 24 політичні партії та 151 незалежний кандидат.

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