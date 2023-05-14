В Турции стартовали выборы президента и парламента, которые могут завершить эпоху Эрдогана

Эксперты единодушны в том, что результаты этих выборов заложат вектор развития страны на последующие годы.

В Турции более 60 млн избирателей. Голосование продолжается с 8 утра до 17 часов (время совпадает с киевским). Первые результаты будут объявлены не ранее 21:00. В стране не проводятся экзит-полы, а потому до завершения подсчета голосов делать прогнозы возможно лишь опираясь на социологические опросы проведенные в начале мая.

В бюллетене, который избиратели получают на участке для голосования за кандидата в президенты указаны четыре кандидата, но один из них снялся с гонки за несколько дней до голосования. Поэтому участие в гонке принимают три кандидата: действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока "Альянс АТА" Синан Оган.

Фаворитами являются Эрдоган и Кылычдароглу.

Результаты последнего соцопроса показывают, что в первом туре побеждает кандидат от оппозиции, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу, который набирает 49,3% голосов избирателей. Действующего президента Реджепа Эрдогана готовы поддержать 43,7% избирателей. Учитывая статистическую погрешность, можно предположить, что для определения победителя понадобится второй тур, который запланирован на 28 мая, ведь для победы в первом туре следует набрать абсолютное большинство голосов избирателей.

Заметим, что в 2014 и 2018 годах Эрдоган выигрывал выборы уже в первом туре хоть и с минимальным преимуществом – 51,5% и 53% соответственно.

В стране наблюдается напряжение из-за того, что распространено мнение, что в случае проигрыша Эрдоган не будет признавать результаты выборов и не отдаст власть – однако, сам он на днях заявил, что какими бы ни были результаты он их признает.



Добавим

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 24 политические партии и 151 независимый кандидат.

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