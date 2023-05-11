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Ердоган програє перший тур виборів президента Туреччини – соцопитування

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Чинний президент Туреччини Реджеп Ердоган програє перший тур виборів своєму основному конкуренту Кемалю Киличдароглу. Розрив між ними складає більше 5%. Як пише Reuters, про свідчать дані опитування компанії Konda, передає УНН.

Згідно результатів опитування, яке проводилося 6-7 травня, лідера опозиційної Республіканської народної партії Кемаля Киличдароглу готові підтримати 49,3% виборців. У той час, як чинного президента Туреччини Ердогана підтримують 43,7% виборців.

За Сінана Огана готові проголосувати 4,8% опитуваних, за Мухаррема Інче – 2,2%.

При цьому, зазначається, що виборці цих кандидатів у другому турі схиляються до підтримки Киличдароглу. Сьогодні ж стало відомо, що Інче зняв свою кандидатуру.

Довідково

Президентські вибори у Туреччині відбудуться вже цієї неділі, 14 травня. Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50% голосів, на 28 травня буде призначено другий тур.

Нагадаємо

Президентські вибори у Туреччині були заплановані на 18 червня. Однак, Ердоган переніс їх на місяць раніше.

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