Эрдоган проигрывает первый тур выборов президента Турции - соцопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган проигрывает первый тур выборов своему основному конкуренту Кемалю Кылычдароглу. Разрыв между ними составляет более 5%. Как пишет Reuters, об этом свидетельствуют данные опроса компании Konda, передает УНН.
Согласно результатам опроса, который проводился 6-7 мая, лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу готовы поддержать 49,3% избирателей. В то время, как действующего президента Турции Эрдогана поддерживают 43,7% избирателей.
За Синана Огана готовы проголосовать 4,8% опрошенных, за Мухаррема Инче – 2,2%.
При этом, отмечается, что избиратели этих кандидатов во втором туре склоняются к поддержке Кылычдароглу. Сегодня стало известно, что Инче снял свою кандидатуру.
Дополнительно
Президентские выборы в Турции состоятся уже в это воскресенье, 14 мая. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, на 28 мая будет назначен второй тур.
Напомним
Президентские выборы в Турции были запланированы на 18 июня. Однако, Эрдоган перенес их на месяц раньше.