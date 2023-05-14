Выборы в Турции: подсчитано уже около 70% голосов

Детали

Источник, ссылаясь на Высший избирательный совет, информирует, что уже подсчитано 70,44% голосов.

После обработки этих голосов стало известно, что сейчас в президентской гонке лидирует Реджеп Эрдоган. Так, за него проголосовало 50,71% избирателей.

За его оппонента, Кемаля Кылычдароглу, избиратели отдали 43,28% голосов. На третьей строчке расположился Синин Оган, с результатом - 5,31% поддержки.

По предоставленной информации, явка избирателей составила 88,47%.

В настоящее время отмечается, что подсчеты голосов продолжаются.

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Напомним

В Турции сегодня началось голосование на выборах президента и парламента. Голосование продолжалось с 8 утра до 17 часов (время совпадает с киевским). Первые результаты начали появляться в 21 час.