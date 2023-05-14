Не залишайте виборчі дільниці: Ердоган прокоментував хід підрахунку голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Реджеп Ердоган прокоментував хід підрахунку голосів на президентських виборах і закликав учасників процесу не залишати виборчі дільниці. Про це пише УНН з посиланням на заяву Президента Туреччини.
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"Той факт, що вибори 14 травня відбулися у формі великого свята демократії з миром і спокоєм, є вираженням демократичної зрілості нашої Туреччини.
Хоча вибори пройшли в такій позитивній і демократичній атмосфері, а підрахунок голосів ще триває, спроба поспіхом оголосити результати означає узурпацію національного волевиявлення.
Ми раді, що підрахунок голосів, який триває, відображає прихильність нашої нації.
Я прошу всіх учасників процесу та колег залишатися біля урн, незважаючи ні на що, до офіційного підтвердження результатів.
Я вітаю всіх своїх громадян, які проголосували в ім'я демократії та брали участь у виборчій роботі, і висловлюю кожному з них свою вдячність", - написав чинний Президент Туреччини.
Доповнення
На виборах у Туреччині підрахували вже близько 70% відсотків голосів.
Після обробки цих голосів стало відомо, що наразі у президентській гонці лідирує Реджеп Ердоган. Так, за нього проголосувало 50,71% виборців.
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