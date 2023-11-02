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Не все задачи по подготовке к зиме выполнены, но ситуация не критическая - Данилов

Киев • УНН

 • 122657 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего будут говорить о не до конца выполненных задачах по подготовке к зимнему периоду. Об этом сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Не все задачи по подготовке к зиме выполнены, но ситуация не критическая - Данилов

Однако, по его словам, ситуация не критическая.

Цитата

"К сожалению, есть не до конца выполненные задачи, и я открою небольшую тайну - на ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего этот вопрос снова будет на повестке дня. Будем помогать тем, кто не успевает или по разным причинам не может выполнить соответствующую задачу», - заявил Данилов.

Однако, по его словам, ситуация не критическая. Подавляющее большинство объектов находится под контролем.

«Мы от наших партнеров получаем дополнительные средства противовоздушной обороны и будем думать, что Господь будет на нашей стороне и мы сможем справиться с этой проблемой, этой зимой», - добавил секретарь СНБО.

Напомним

россия в прошлом году сделала ставку на удары по энергетической инфраструктуре. В Украине ожидают, что рф попытается повторить свою тактику террора этой зимой, но только в больших масштабах.

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