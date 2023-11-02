Не всі завдання щодо підготовки до зими виконані, але ситуація не критична - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача говоритимуть про не до кінця виконані завдання з підготовки до зимового періоду. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
Однак, за його словами, ситуація не критична.
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"На жаль, є не до кінця виконані завдання, і я відкрию невелику таємницю - на найближчому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача це питання знову буде на порядку денному. Будемо допомагати тим, хто не встигає або з різних причин не може виконати відповідне завдання», - заявив Данілов.
Однак, за його словами, ситуація не критична. Переважна більшість об'єктів знаходиться під контролем.
«Ми від наших партнерів отримуємо додаткові засоби протиповітряної оборони і будемо думати, що Господь буде на нашому боці і ми зможемо впоратись з цією проблемою, цієї зими», - додав секретар РНБО.
Нагадаємо
росія минулого року зробила ставку на удари по енергетичній інфраструктурі. В Україні очікують, що рф спробує повторити свою тактику терору цієї зими, але тільки в більших масштабах.
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