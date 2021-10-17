Не справился с управлением: во Львовской области водитель "Lada Priora" врезался в грузовой автомобиль - есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сегодня утром на трассе Львов-Тернополь (Львовская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "Lada Priora" и грузового автомобиля "DAF". В результате аварии на месте происшествия погибли два человека, передает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
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"Водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "DAF"... В результате столкновения водитель и пассажир "Lada Priora" погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что 17 октября в 07:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на трассе Львов-Тернополь в с. Ясеновцы Золочевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Спасатели деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Добавим
Минувшей ночью в разных регионах Украины произошел ряд ДТП, в которых есть погибшие и пострадавшие. В частности, в Днепропетровской области машина скорой "влетела" в микроавтобус, из-за чего пострадали 6 пассажиров.
Также сегодня ночью на автомобильной дороге Киев - Чоп (Житомирская область) произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
В Днепре во время ДТП авто опрокинуло вверх дном, пострадали 2 человека. Их госпитализированы.