Не впорався з керуванням: на Львівщині водій “Lada Priora” врізався у вантажне авто - є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сьогодні зранку на трасі Львів-Тернопіль (Львівська область) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля “Lada Priora” та вантажного автомобіля “DAF”. В результаті аварії на місці події загинуло двоє осіб, передає УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.
Цитата:
“Водій автомобіля “Lada Priora” не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем “DAF”...Внаслідок зіткнення водій та пасажир “Lada Priora” загинули на місці події”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що 17 жовтня о 07:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на трасі Львів-Тернопіль в с. Ясенівці Золочівського району, трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Рятувальники за допомогою електричного розтискача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Додамо
Минулої ночі в різних регіонах України відбулася низка ДТП, в яких є загиблі та постраждалі. Зокрема, на Дніпропетровщині машина швидкої “влетіла” у мікроавтобус, через що постраждали 6 пасажирів.
Також сьогодні вночі, на автомобільній дорозі Київ — Чоп (Житомирська область) сталася ДТП, внаслідок якої загинули дві особи.
Минулої доби у Дніпрі під час ДТП авто перекинуло вверх дном, постраждало 2 людини. Їх госпіталізовано.