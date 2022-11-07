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Не исключаю других подобных решений: Зеленский о принудительном отчуждении "Мотор Сичи", "КрАЗа" и "Укрнафты"

Киев • УНН

 • 293521 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принудительное отчуждение пяти стратегических предприятий и подчеркнул, что не исключает также других подобных решений, передает УНН.

Цитата

"Сегодня было объявлено о решениях относительно некоторых украинских предприятий. Это решение продиктовано военной необходимостью и было согласовано на Ставке Верховного Главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени – "Мотор Сич", "КрАЗ" ", "Укрнефть", "Укртатнефть" и Запорожский трансформаторный", - отметил Зеленский.

Добавим

По словам Президента, некоторые из предприятий почти не работали.

"Теперь будут работать все. На оборону. Это ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление нашей инфраструктуры. Комплексная задача, которую можно выполнить только через систему военно-государственного управления.

Я не исключаю также других подобных решений", - резюмировал Зеленский.

Ранее

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что активы стратегически важных предприятий "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть", "Укртатнафта" передали в управление Министерству обороны Украины. 

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