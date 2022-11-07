Не виключаю інших подібних рішень: Зеленський про примусове відчуження "Мотор Січі", "КрАЗу" та "Укрнафти"

Цитата

"Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктоване військовою необхідністю і було погоджене на Ставці Верховного Головнокомандувача. П’ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу – "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" і Запорізький трансформаторний", - зазначив Зеленський.

Додамо

За словами Президента, деякі з підприємств майже не працювали.

"Тепер працюватимуть усі. На оборону. Це ремонт і виробництво техніки, забезпечення сил оборони, робота на відновлення нашої інфраструктури. Комплексне завдання, яке можна виконати лише через систему військово-державного управління.

Я не виключаю також інших подібних рішень", - резюмував Зеленський.

Раніше

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що активи стратегічно важливих підприємств "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управління Міністерству оборони України.