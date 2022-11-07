"Мотор Січ", "Укрнафту" і ще три підприємства передали Міноборони – Данілов

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"У власність держави відчужено активи стратегічно важливих підприємств, з-поміж яких АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта"", – ідеться у повідомленні.

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За словами Данілова, таке рішення ухвалили 5 листопада під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача під головуванням президента України Володимира Зеленського у зв’язку з військовою необхідністю, відповідно до закону України від 17 травня 2012 року №4765 "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість. Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення", – сказав Данілов.

Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР) опублікувала рішення щодо відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАт "АвтоКрАЗ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор".