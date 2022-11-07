Акції Укрнафти, Мотор Січі та інших переходять у власність держави: опублікували рішення

Деталі

Документ під назвою "Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примусового відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор»" ухвалено 6 листопада, про що опубліковано повідомлення на сайті регулятора.

Як зазначив нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram, підставою є ухвалений у вересні Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» та низка наказів Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Там є і порядок компенсації: ст. 11-12: «Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом п’яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за рахунок коштів державного бюджету»" - відзначив нардеп.

Доповнення

СБУ раніше затримала президента "Мотор Січі".