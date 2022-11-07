Акции Укрнафты, Мотор Сичи и других переходят в собственность государства: опубликовали решение

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) опубликовала решение относительно отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сечь», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор», пишет УНН.

Детали

Документ под названием "Об обеспечении проведения в системе депозитарного учета депозитарных операций по принудительному отчуждению в собственность государства акций, эмитентами которых являются ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сечь», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор»" принят 6 ноября, о чем опубликовано сообщение на сайте регулятора.

Как отметил нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram, основанием является принятый в сентябре Закон Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения» и ряд приказов Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Там есть и порядок компенсации: ст. 11-12: «Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов, правового режима чрезвычайного положения – в течение одного следующего бюджетного периода после отмены правового режима военного или чрезвычайного положения за счет средств государственного бюджета»”, – отметил нардеп.

Дополнение

СБУ ранее задержала президента "Мотор Сичи".

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