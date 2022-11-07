"Мотор Сич", "Укрнафту" и еще три предприятия передали Минобороны – Данилов

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"В собственность государства отчуждены активы стратегически важных предприятий, среди которых АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта"", – говорится в сообщении.

Детали

По словам Данилова, такое решение было принято 5 ноября во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего под председательством президента Украины Владимира Зеленского в связи с военной необходимостью, согласно закону Украины от 17 мая 2012 года №4765 "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины. По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам, или будет возмещена их стоимость. Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения", – сказал Данилов.

Напомним

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) опубликовала решение об отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".