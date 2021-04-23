Не отдала ни одного гейма: украинка выиграла одиннадцатый матч подряд на турнире в Турции

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в полуфинал турнира ITF, который проходит в Анталии (Турция), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

Соболева потратила всего за 39 минут, уничтожив швейцарку Валентину Ризер - 6:0, 6:0.

Примечательно, что это уже 11-я победа подряд в активе 17-летней Днепрянки.

Отметим, что соперницей уроженки Днепра по полуфиналу станет Ин-Албон из Швейцарии, которая имеет 4-й номер посева.

Напомним

Свитолина получила седьмую подряд победу над именитой немецкой теннисисткой.

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