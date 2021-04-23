Не віддала жодного гейму: українка виграла одинадцятий матч поспіль на турнірі в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська тенісистка Анастасія Соболєва вийшла в півфінал турніру ITF, що триває в Анталії (Туреччина), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
Соболєва витратила лише за 39 хвилин, знищівши швейцарку Валентину Ризер – 6:0, 6:0.
Примітно, що це вже 11-та перемога поспіль в активі 17-річної дніпрянки.
Відзначимо, що суперницею уродженки Дніпра по півфіналу стане Ін-Албон із Швейцарії, яка має 4-й номер посіву.
Нагадаємо
Світоліна здобула сьому поспіль перемогу над іменитою німецькою тенісисткою.