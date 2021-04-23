Не віддала жодного гейму: українка виграла одинадцятий матч поспіль на турнірі в Туреччині

Деталі

Соболєва витратила лише за 39 хвилин, знищівши швейцарку Валентину Ризер – 6:0, 6:0.

Примітно, що це вже 11-та перемога поспіль в активі 17-річної дніпрянки.

Відзначимо, що суперницею уродженки Дніпра по півфіналу стане Ін-Албон із Швейцарії, яка має 4-й номер посіву.

Нагадаємо

Світоліна здобула сьому поспіль перемогу над іменитою німецькою тенісисткою.