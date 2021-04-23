Теніс: Світоліна здобула сьому поспіль перемогу над Кербер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна подолала бар'єр стартового матчу на турнірі WTA-500 в Штутгарті, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Четверта сіяна починала змагання одразу з другого кола, де вона виявилася сильнішою за 26-ту ракетку світу німкеню Ангелік Кербер – 7:6 (4), 6:3.
Тенісистки провели на корті трохи більше 1,5 години. Світоліна оформила 3 брейка і програла 2 гейми на своїй подачі. В активі українки 26 "віннерсів" при 21 невимушених помилках.
Таким чином Світоліна здобула свою сьому поспіль перемогу над німкенею (9:5).
Доповнення
Суперницею українки по чвертьфіналу стане 10-й номер рейтингу WTA чешка Петра Квітова. Рахунок очних баталій 7:3 на користь чешки.