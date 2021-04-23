Теніс: Світоліна здобула сьому поспіль перемогу над Кербер

Деталі

Четверта сіяна починала змагання одразу з другого кола, де вона виявилася сильнішою за 26-ту ракетку світу німкеню Ангелік Кербер – 7:6 (4), 6:3.

Тенісистки провели на корті трохи більше 1,5 години. Світоліна оформила 3 ​​брейка і програла 2 гейми на своїй подачі. В активі українки 26 "віннерсів" при 21 невимушених помилках.

Таким чином Світоліна здобула свою сьому поспіль перемогу над німкенею (9:5).

Доповнення

Суперницею українки по чвертьфіналу стане 10-й номер рейтингу WTA чешка Петра Квітова. Рахунок очних баталій 7:3 на користь чешки.