Не только спецпредставитель путина – на прощании с патриархом Грузии побывал митрополит УПЦ МП
Киев • УНН
Митрополит Сергий совершил заупокойную литию у гроба Патриарха в Тбилиси. Делегация приехала по официальному приглашению Синода Грузинской Церкви.
Делегация Украинской Православной Церкви (МП) посетила Грузию, чтобы отдать последнюю дань уважения почившему Патриарху Илии II. Как сообщили в УПЦ МП, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий провел заупокойную литию у гроба с телом покойного, передает УНН со ссылкой на УПЦ МП.
Детали
Как сообщили в УПЦ МП, 21 марта митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий прибыл в Грузию, чтобы принять участие в похоронах почившего Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. В Троицком кафедральном соборе Тбилиси митрополит Сергий совершил заупокойную литию у гроба с телом покойного Предстоятеля.
Как сообщили в УПЦ МП, делегация прибыла в Грузию, чтобы отдать последнюю дань уважения почившему Патриарху Илии II по приглашению Синода Грузинской Православной Церкви.
Вместе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием в состав делегации вошли секретарь Отдела внешних церковных связей протоиерей Василий Приц и диакон Максим Савчук.
