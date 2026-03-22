Не лише спецпредставник путіна - на прощанні з патріархом Грузії побував митрополит УПЦ МП
Київ • УНН
Митрополит Сергій звершив заупокійну літію біля труни Патріарха у Тбілісі. Делегація приїхала на офіційне запрошення Синоду Грузинської Церкви.
Делегація Української Православної Церкви (МП) відвідала Грузію, щоб віддати останню шану спочилому Патріарху Ілії ІІ. Як повідомили в УПЦ МП, митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій провів заупокійну літію біля труни з тілом покійного, передає УНН із посиланням на УПЦ МП.
Деталі
Як повідомили в УПЦ МП, 21 березня митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій прибув до Грузії, щоб взяти участь у похованні спочилого Предстоятеля Грузинської Православної Церкви Католікоса-Патріарха всієї Грузії Ілії ІІ. У Троїцькому кафедральному соборі Тбілісі митрополит Сергій звершив заупокійну літію біля труни з тілом покійного Предстоятеля.
Як повідомили в УПЦ МП, делегація прибула до Грузії, щоб віддати останню шану спочилому Патріарху Ілії ІІ на запрошення Синоду Грузинської Православної Церкви.
Разом із митрополитом Тернопільським і Кременецьким Сергієм до складу делегації увійшли секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрей Василій Пріц та диякон Максим Савчук.
