Не только "Новочеркасск": СМИ сообщили, что в порту Феодосии частично затоплен еще один корабль

Еще одним частично затопленным в результате украинского удара по Феодосии кораблем оказался учебно-тренировочный корабль "УТС-150", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

По данным СМИ, корабль можно наблюдать на фотографиях из порта здесь как минимум с 2007 года.

Как выглядит порт в Феодосии после атаки - спутниковые снимки

Кроме того, на фото от Planet Labs можно увидеть, что в результате удара "Новочеркасск" частично ушел под воду.

Ранее сегодня в Воздушных силах ВСУ сообщили, что тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль чф рф "Новочеркасск". В министерстве обороны рф сообщили, что корабль был поврежден.