Как выглядит порт в Феодосии после атаки - спутниковые снимки

Появились первые спутниковые снимки сервиса Planet.com, показывающие порт Феодосии после украинского удара в ночь на 26 декабря. Их сравнительный анализ опубликовало издание Крым.Реалии, передаёт УНН.

Детали

Наши коллеги из Радио Свобода обозначили на снимках морские судна в прямоугольники. И судя по фото, помимо большого десантного корабля "новочеркасск" в результате удара частично затонуло еще одно судно (на видео – в желтом прямоугольнике – ред.).

Для сравнительного анализа использован снимок за 24 декабря.

Напомним

Ранее УНН писал, что Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.