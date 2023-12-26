Как выглядит порт в Феодосии после атаки - спутниковые снимки
Киев • УНН
На спутниковых снимках видно, что российский десантный корабль "Новочеркасск" частично затонул в Феодосийском порту после украинского удара 26 декабря.
Появились первые спутниковые снимки сервиса Planet.com, показывающие порт Феодосии после украинского удара в ночь на 26 декабря. Их сравнительный анализ опубликовало издание Крым.Реалии, передаёт УНН.
Детали
Наши коллеги из Радио Свобода обозначили на снимках морские судна в прямоугольники. И судя по фото, помимо большого десантного корабля "новочеркасск" в результате удара частично затонуло еще одно судно (на видео – в желтом прямоугольнике – ред.).
Для сравнительного анализа использован снимок за 24 декабря.
Напомним
Ранее УНН писал, что Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.
Как выглядит порт в Феодосии после атаки - спутниковые снимки
На спутниковых снимках видно, что российский десантный корабль "Новочеркасск" частично затонул в Феодосийском порту после украинского удара 26 декабря.
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