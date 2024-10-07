Не только БПЛА: Лукашенко разрешил применять силу против наземных и водных дронов

В понедельник, 7 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий применять физическую силу и спецсредства в отношении различных видов беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт белорусского лидера.

Детали

Документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и различных форм беспилотников.

Речь идет в частности о беспилотных воздушных судах, беспилотных транспортных средствах, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

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В соответствии с указом право на использование оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими военных формирований и органов внутренних дел наделены также сотрудники (работники, должностные лица) других военизированных организаций.

Под такими организациями в целях указа понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы.

Напомним,

Президент Беларуси Лукашенко подтвердил, что российские беспилотники залетали на территорию страны. Он заявил, что Беларусь сбивает любые БПЛА, независимо от их происхождения.