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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не только БПЛА: Лукашенко разрешил применять силу против наземных и водных дронов

Не только БПЛА: Лукашенко разрешил применять силу против наземных и водных дронов

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7 октября 2024, 17:57  •  5028 просмотра

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Президент Беларуси подписал указ, разрешающий применять физическую силу и спецсредства против различных видов беспилотников. Право на использование оружия предоставлено военнослужащим и сотрудникам других военизированных организаций.

В понедельник, 7 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий применять физическую силу и спецсредства в отношении различных видов беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт белорусского лидера.

Детали

Документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и различных форм беспилотников.

Речь идет в частности о беспилотных воздушных судах, беспилотных транспортных средствах, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

Летели необычно низко: лукашенко заявил, что его вертолет оказался вблизи беспилотников4 октября 2024, 13:18 • 12217 просмотров

В соответствии с указом право на использование оружия и специальных средств в отношении беспилотных аппаратов наряду с военнослужащими военных формирований и органов внутренних дел наделены также сотрудники (работники, должностные лица) других военизированных организаций.

Под такими организациями в целях указа понимаются органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы.

Напомним,

Президент Беларуси Лукашенко подтвердил, что российские беспилотники залетали на территорию страны. Он заявил, что Беларусь сбивает любые БПЛА, независимо от их происхождения.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
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