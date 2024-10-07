Не лише БПЛА: Лукашенко дозволив застосовувати силу проти наземних і водних дронів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57139 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 112904 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 151436 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 123447 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 115058 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116484 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 145044 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75629 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84095 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 181430 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 37849 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 29574 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 26803 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 26141 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 22783 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 151449 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 145052 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 181432 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518865 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7595 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34854 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34409 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36545 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59890 перегляди
Актуальне
Не лише БПЛА: Лукашенко дозволив застосовувати силу проти наземних і водних дронів

Не лише БПЛА: Лукашенко дозволив застосовувати силу проти наземних і водних дронів

Київ • УНН

 • 46098 перегляди

Президент Білорусі підписав указ, що дозволяє застосовувати фізичну силу та спецзасоби проти різних видів безпілотників. Право на використання зброї надано військовослужбовцям та співробітникам інших воєнізованих організацій.

В понеділок, 7 жовтня, президент білорусі олександр лукашенко підписав указ, що дозволяє застосовувати фізичну силу та спецзасоби щодо різних видів безпілотників. Про це пише УНН з посиланням на сайт білоруського лідера.

Деталі

Документ прийнято з метою нормативного закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не лише щодо авіамоделей та БПЛА, а й різних форм безпілотників.

Йдеться зокрема про безпілотні повітряні судна, безпілотні транспортні засоби, включаючи підводні та надводні судна, наземні апарати та комплекси, керування якими здійснюється дистанційним способом або в автоматичному режимі.

Летіли незвично низько: лукашенко заявив, що його вертоліт опинився поблизу безпілотників04.10.24, 16:18 • 13017 переглядiв

Відповідно до указу право на використання зброї та спеціальних засобів щодо безпілотних апаратів поряд з військовослужбовцями військових формувань та органів внутрішніх справ наділені також співробітники (працівники, посадові особи) інших воєнізованих організацій.

Під такими організаціями з метою указу розуміються органи прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державна інспекція охорони тваринного та рослинного світу при Президентові Республіки Білорусь, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи.

Нагадаємо

Президент Білорусі Лукашенко підтвердив, що російські безпілотники залітали на територію країни. Він заявив, що Білорусь збиває будь-які БПЛА, незалежно від їхнього походження.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
khesa-shakhed-136Шахед-136

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36