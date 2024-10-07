Не лише БПЛА: Лукашенко дозволив застосовувати силу проти наземних і водних дронів

В понеділок, 7 жовтня, президент білорусі олександр лукашенко підписав указ, що дозволяє застосовувати фізичну силу та спецзасоби щодо різних видів безпілотників. Про це пише УНН з посиланням на сайт білоруського лідера.

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Документ прийнято з метою нормативного закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не лише щодо авіамоделей та БПЛА, а й різних форм безпілотників.

Йдеться зокрема про безпілотні повітряні судна, безпілотні транспортні засоби, включаючи підводні та надводні судна, наземні апарати та комплекси, керування якими здійснюється дистанційним способом або в автоматичному режимі.

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Відповідно до указу право на використання зброї та спеціальних засобів щодо безпілотних апаратів поряд з військовослужбовцями військових формувань та органів внутрішніх справ наділені також співробітники (працівники, посадові особи) інших воєнізованих організацій.

Під такими організаціями з метою указу розуміються органи прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державна інспекція охорони тваринного та рослинного світу при Президентові Республіки Білорусь, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи.

Нагадаємо

Президент Білорусі Лукашенко підтвердив, що російські безпілотники залітали на територію країни. Він заявив, що Білорусь збиває будь-які БПЛА, незалежно від їхнього походження.