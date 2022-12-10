Не быстро: Укрэнерго дало прогноз на возвращение света одесситам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. НЭК "Укрэнерго" сообщила, что ночью были нанесены новые вражеские удары по энергетической инфраструктуре Украины - удар пришелся на Одесскую область, и что возобновление электроснабжения займет больше времени из-за большого объема повреждений, пишет УНН.
Детали
В компании напомнили, что ночью враг нанес новые удары по энергетическим объектам в Одесской области.
Как отмечается, повреждена "часть магистральных высоковольтных сетей и оборудования, в результате чего были обесточены потребители города Одессы и области".
Цитата
"Сейчас ситуация в регионе очень сложная. Ремонтные бригады НЭК «Укрэнерго» работают над подачей электропитания на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканал, очистные сооружения. Но восстановление электропитания для бытовых потребителей может занять больше времени из-за большого объема повреждений", - сообщили в компании.
Дополнение
В Одессе ситуация в энергосистеме остается тяжелой, однако контролируемой. Город обесточен, но насосные станции для водоснабжения работают в штатном режиме, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.