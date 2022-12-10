Не швидко: Укренерго дало прогноз на повернення світла одеситам
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. НЕК "Укренерго" повідомила, що вночі було завдано нових ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України - удар припав на Одещину, і що відновлення елетропостачання займе більше часу через великий обсяг пошкоджень, пише УНН.
Деталі
У компанії нагадали, що вночі ворог завдав нових ударів по енергетичним об’єктам в Одеській області.
Як зазначається, пошкоджено "частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, в результаті чого було знеструмлено споживачів міста Одеси та області".
Цитата
"Наразі ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» працюють над поданням електроживлення на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень", - повідомили у компанії.
Доповнення
В Одесі ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак контрольованою. Місто знеструмлено, але насосні станції для водопостачання працюють у штатному режимі, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.