"Не ради фотосессии": Кушнер и Уиткофф готовы ехать в Москву и Киев только при новых поводах для переговоров - NYT

Представители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф на "мирных переговорах" между Украиной и Россией готовы поехать в Москву и Киев только при условии, если "будут новые поводы для переговоров, они не поедут "для фотосессии". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме, информирует УНН.

Издание отмечает, что "в центре разрыва между ростом насилия в Восточной Европе" и очевидным отсутствием внимания администрации Трампа к вопросу войны в Украине находятся два главных переговорщика президента как по Ирану, так и по Украине: специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Трампа.

На этой неделе они отправились в Катар для очередного раунда переговоров по Ирану, даже когда Украина запускала больше дронов в направлении Москвы, а Россия готовилась к своему последнему обстрелу, направленному против Киева

В кремле ожидают контактов с США по войне в Украине, когда Уиткофф и Кушнер завершат работу с Ираном

Указывается, что Уиткофф и Кушнер, которые в прошлом году помогли достичь прекращения огня в войне в Газе, являются застройщиками, которые называют себя составителями сделок, избегающими строгих традиций дипломатии.

Такой подход означает, что они одновременно ведут несколько переговоров, как это делали в своей бизнес-карьере и как это делал господин Кушнер во время первого срока господина Трампа