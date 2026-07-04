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"Не ради фотосессии": Кушнер и Уиткофф готовы ехать в Москву и Киев только при новых поводах для переговоров - NYT

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Представители Трампа Кушнер и Уиткофф не поедут на переговоры ради фотосессии, а только при наличии новых поводов. Они одновременно ведут переговоры по Ирану и Украине.

"Не ради фотосессии": Кушнер и Уиткофф готовы ехать в Москву и Киев только при новых поводах для переговоров - NYT

Представители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф на "мирных переговорах" между Украиной и Россией готовы поехать в Москву и Киев только при условии, если "будут новые поводы для переговоров, они не поедут "для фотосессии". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что "в центре разрыва между ростом насилия в Восточной Европе" и очевидным отсутствием внимания администрации Трампа к вопросу войны в Украине находятся два главных переговорщика президента как по Ирану, так и по Украине: специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Трампа.

На этой неделе они отправились в Катар для очередного раунда переговоров по Ирану, даже когда Украина запускала больше дронов в направлении Москвы, а Россия готовилась к своему последнему обстрелу, направленному против Киева

- говорится в статье.

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Указывается, что Уиткофф и Кушнер, которые в прошлом году помогли достичь прекращения огня в войне в Газе, являются застройщиками, которые называют себя составителями сделок, избегающими строгих традиций дипломатии.

Такой подход означает, что они одновременно ведут несколько переговоров, как это делали в своей бизнес-карьере и как это делал господин Кушнер во время первого срока господина Трампа

- цитирует издание неназванного высокопоставленного американского чиновника.

СМИ добавляет, что самый кровавый конфликт в Европе со времен Второй мировой войны действительно влияет на Соединенные Штаты и все еще может перерасти в "еще больший пожар".

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы война между Украиной и РФ завершилась, а также "прекратилось бессмысленное убийство".

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Вадим Хлюдзинский

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