Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios

Президент США Дональд Трамп во время международного саммита выразил разочарование действиями Владимира Путина и намекнул, что может отказаться от так называемых "Анкориджских договоренностей", которые предусматривали согласие США на контроль России над украинским Донбассом в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

По словам двух чиновников, присутствовавших на саммите, Трамп также говорил о необходимости усиления давления на Россию. В то же время собеседники издания сомневаются, что эти заявления перерастут в конкретные действия.

Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он на самом деле что-то с этим сделает