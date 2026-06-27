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Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями Путина и намекнул на отказ от соглашения о контроле России над Донбассом. Чиновники сомневаются, что заявления перерастут в конкретные действия.

Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios

Президент США Дональд Трамп во время международного саммита выразил разочарование действиями Владимира Путина и намекнул, что может отказаться от так называемых "Анкориджских договоренностей", которые предусматривали согласие США на контроль России над украинским Донбассом в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По словам двух чиновников, присутствовавших на саммите, Трамп также говорил о необходимости усиления давления на Россию. В то же время собеседники издания сомневаются, что эти заявления перерастут в конкретные действия.

Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он на самом деле что-то с этим сделает

- сказал один из чиновников.

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения25.06.26, 17:36 • 53946 просмотров

Axios отмечает, что дипломатический процесс по войне в Украине фактически зашел в тупик из-за войны между США и Ираном, а также после неудачных предыдущих раундов переговоров.

В то же время аналитики по-разному оценивают влияние украинских ударов беспилотниками по территории России. По мнению одних, они могут усилить давление на Москву, тогда как другие считают, что это лишь укрепит в России убеждение продолжать войну.

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Степан Гафтко

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