Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями Путина и намекнул на отказ от соглашения о контроле России над Донбассом. Чиновники сомневаются, что заявления перерастут в конкретные действия.
Президент США Дональд Трамп во время международного саммита выразил разочарование действиями Владимира Путина и намекнул, что может отказаться от так называемых "Анкориджских договоренностей", которые предусматривали согласие США на контроль России над украинским Донбассом в рамках потенциального мирного соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
По словам двух чиновников, присутствовавших на саммите, Трамп также говорил о необходимости усиления давления на Россию. В то же время собеседники издания сомневаются, что эти заявления перерастут в конкретные действия.
Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он на самом деле что-то с этим сделает
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Axios отмечает, что дипломатический процесс по войне в Украине фактически зашел в тупик из-за войны между США и Ираном, а также после неудачных предыдущих раундов переговоров.
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