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Лавров хочет "ясности" после заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Сергей Лавров отреагировал на слова Марко Рубио о том, что на саммите США и РФ на Аляске не заключали соглашения. Глава МИД РФ заявил, что предложения США были приняты российской стороной.

Лавров хочет "ясности" после заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на саммите США и РФ на Аляске в прошлом году не заключали никакого соглашения, призвав, как цитируют его российские СМИ, «внести ясность», пишет УНН.

Детали

«Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопросы с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», — сказал Лавров.

На Аляске, по его словам, были обсуждены предложения США, которые Россия приняла. Говорить о том, что соглашения не было, «не очень изящно», заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что необходимо «внести ясность» относительно всей этой ситуации, а заявления США о желании сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта «звучит как заявка на посредничество».

«Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной», — указал Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва «высоко ценит» готовность США быть посредником.

Дополнение

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске «было сделано предложение», но никакого соглашения не было. Рубио добавил, что США по-прежнему готовы сыграть конструктивную роль в завершении войны.

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения25.06.26, 17:36 • 51942 просмотра

Юлия Шрамко

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