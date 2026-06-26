Лавров хочет "ясности" после заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на саммите США и РФ на Аляске в прошлом году не заключали никакого соглашения, призвав, как цитируют его российские СМИ, «внести ясность», пишет УНН.

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«Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопросы с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», — сказал Лавров.

На Аляске, по его словам, были обсуждены предложения США, которые Россия приняла. Говорить о том, что соглашения не было, «не очень изящно», заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что необходимо «внести ясность» относительно всей этой ситуации, а заявления США о желании сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта «звучит как заявка на посредничество».

«Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной», — указал Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва «высоко ценит» готовность США быть посредником.

Дополнение

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске «было сделано предложение», но никакого соглашения не было. Рубио добавил, что США по-прежнему готовы сыграть конструктивную роль в завершении войны.

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения