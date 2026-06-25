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Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Киев • УНН

 • 4968 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи Трампа и путина в Анкоридже не было никакого соглашения, только предложение. Он подчеркнул готовность США способствовать завершению войны в Украине.

Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения

Во время встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске в прошлом году, которая состоялась в Анкоридже, "не было никакого соглашения", заявил журналистам в четверг во время визита в Бахрейн госсекретарь США Марко Рубио, пишет УНН.

На Аляске не было никакого соглашения, было предложение на Аляске, но на Аляске не было никакого соглашения, если бы была сделка, мы бы имели завершение войны

- сказал Рубио в ответ на вопрос об обвинениях россией США в несоблюдении «договоренностей», которые были на Аляске.

Он отметил, что "как я уже сказал, президент готов, как и Соединенные Штаты и впредь готовы играть любую конструктивную роль, которую мы можем, чтобы достичь долгосрочного завершения этой войны в Украине". "Которая была кровавой, 25, 20 000 солдат гибнут ежемесячно, 5 000 в неделю, большинство из них россияне. Так что это изнурительно для Европы, но особенно для Украины и все больше для россии", - продолжил госсекретарь США.

"Так что мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если она для нас есть, и свести стороны вместе и положить этой войне конец. Это то, что президент пытался сделать уже полтора года", - продолжил Рубио.

И еще раз повторил: "На Аляске не было никакого соглашения, было предложение, сделанное на Аляске, но это никогда не было соглашением".

Напомним

глава мид рф сергей лавров заявил, что россия продолжает считать договоренности с США на саммите в Анкоридже точкой отсчета в переговорах по мирному урегулированию войны с Украиной, но "дух Анкориджа испаряется".

В кремле после этого заявили, что не ожидают реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже, и продолжают ориентироваться на достижение собственных целей в войне. 

Юлия Шрамко

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