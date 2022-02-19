Не обстреливали ни оккупированных территорий, ни территорий РФ: Залужный опроверг фейки об "украинских снарядах" в Ростовской области

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ. Информация активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными Силами Украины является откровенной ложью и провокацией. Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на своей странице в Facebook, передает УНН.