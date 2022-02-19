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Не обстрілювали ні окупованих територій, ні територій РФ: Залужний спростував фейки про "українські снаряди" в Ростовській області

Не обстрілювали ні окупованих територій, ні територій РФ: Залужний спростував фейки про "українські снаряди" в Ростовській області

Київ • УНН

 • 13310 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ. Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

Деталі

За словами Залужного, російська пропаганда продовжує поширювати фейки, звинувачуючи Збройні Сили України та нагнітаючи ситуацію. Так, російські ЗМІ сьогодні оприлюднили інформацію про нібито обстріли з боку України територій поряд з населеними пунктами Ростовської області.

Цитата

“Підрозділи Об’єднаних сил не здійснювали жодних обстрілів з артилерійських систем а ні окупованих територій, а ні території РФ.

Інформація, що активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріли території Ростовської області Збройними Силами України є відвертою брехнею та провокацією. Адже для створення „сенсаційних повідомлень“ окупанти використовують підготовлені і оприлюднені ними фейки ще 2014 року”, — написав Головнокомандувач ЗС України.

Додамо

За його словами, зокрема, “фейковим” є повідомлення про розриви буцімто українського реактивного снаряду від РСЗВ “Град” і 122 мм снаряда в Ростовській області. Варто наголосити, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби реактивних систем залпового вогню “Град” та 122-мм гармати, які є на озброєнні ЗС України.

Відтак, за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та свідомо продукують брехливі повідомлення, резюмував Залужний.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії порушили справу за фактом обстрілу Ростовської області нібито з території України

Що було раніше

Як інформував УНН, близько 04:00 ранку, сьогодні, за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.

Артилерійський снаряд впав всього в 300 метрах від житлового будинку в Станиці Митякинській. Місцеві жителі відразу повідомили про це в правоохоронні органи.

Пізніше російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, який розірвався в Ростовській області недалеко від кордону з Україною.

Попередньо повідомлялося, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".

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