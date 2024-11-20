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Не можем тратить десятки тысяч людей: Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем

Не можем тратить десятки тысяч людей: Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым дипломатическим путем

Киев  •  УНН

 • 852 просмотра

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Президент Украины заявил, что не признает ни одну оккупированную территорию российской, включая захваченные с 2014 года. Зеленский подчеркнул возможность возвращения Крыма дипломатическим путем без значительных человеческих потерь.

Украина не признает ни одну оккупированную территорию российской, в частности те, которые были захвачены с 2014 года, и не готова уступать Крым в мирном соглашении. Он подчеркнул, что Крым может быть возвращен дипломатическим путем, без значительных человеческих потерь. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает УНН.

На вопрос журналиста, согласен ли Зеленский, что по любому соглашению о прекращении огня или мирному соглашению часть украинской территории может остаться в руках россии, он ответил: "Мы не можем юридически признать ни одну оккупированную территорию Украины российской. Речь идет о тех территориях... которые были оккупированы путиным до полномасштабного вторжения, с 2014 года. Юридически мы этого не признаем, мы этого не принимаем".

Также журналист задал вопрос о Крыме, который звучал так: "владимир путин очень четко дал понять, что Крым никогда не вернется в руки Украины. Готовы ли вы отказаться от Крыма ради мирного соглашения, которое положит конец этой войне и остановит кровопролитие в Европе?" 

На что Зеленский ответил: "Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем, - сказал Зеленский. "Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они погибали ради того, чтобы Крым вернулся... Мы понимаем, что Крым можно вернуть".

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на панические сообщения о какой-то особой опасности и заметил, что это только россии же и помогает.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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