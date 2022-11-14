"Не москва, нас не интересуют территории другой страны": Зеленский о дальнейшем продвижении ВСУ

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На вопрос журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, Зеленский ответил: "Не москва. Нас не интересуют территории другой страны".

Кроме того, Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии и сказал, что поставки HIMARS из США имели большое значение для военных действий Украины.

Напомним

14 ноября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон. В деоккупированном городе официально подняли государственный флаг Украины.