"Не москва, нас не интересуют территории другой страны": Зеленский о дальнейшем продвижении ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украину не интересуют территории российской федерации. Об этом, комментируя дальнейшее продвижение ВСУ, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
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На вопрос журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, Зеленский ответил: "Не москва. Нас не интересуют территории другой страны".
Кроме того, Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против россии и сказал, что поставки HIMARS из США имели большое значение для военных действий Украины.
Напомним
14 ноября президент Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон. В деоккупированном городе официально подняли государственный флаг Украины.