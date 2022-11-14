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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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"Не москва, нас не цікавлять території іншої країни": Зеленський про подальше просування ЗСУ

"Не москва, нас не цікавлять території іншої країни": Зеленський про подальше просування ЗСУ

Київ • УНН

 • 324548 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україну не цікавлять території російської федерації. Про це, коментуючи подальше просування ЗСУ, сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Херсоні, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Цитата

На запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, Зеленський відповів: "Не москва. Нас не цікавлять території іншої країни".

Окрім того, Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти росії та сказав, що постачання HІMARS зі США мала велике значення для воєнних дій України.

Нагадаємо

14 листопада президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон. У деокупованому місті офіційно підняли державний прапор України. 

Українські Національні Новини

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