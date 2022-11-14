"Не москва, нас не цікавлять території іншої країни": Зеленський про подальше просування ЗСУ

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На запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, Зеленський відповів: "Не москва. Нас не цікавлять території іншої країни".

Окрім того, Зеленський подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти росії та сказав, що постачання HІMARS зі США мала велике значення для воєнних дій України.

Нагадаємо

14 листопада президент Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон. У деокупованому місті офіційно підняли державний прапор України.