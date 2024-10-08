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Не мог найти себе жену: в Киеве мужчина разгромил приемную граждан Минсоцполитики, его будут судить

Не мог найти себе жену: в Киеве мужчина разгромил приемную граждан Минсоцполитики, его будут судить

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:10  •  826 просмотра

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В Киеве будут судить 32-летнего мужчину за хулиганство в приемной Минсоцполитики. Он объяснил свою агрессию тем, что не мог найти жену и создать семью, обвиняя государственные учреждения в отсутствии помощи.

В Киеве будут судить мужчину, который разгромил приемную граждан Министерства социальной политики Украины, потому что не мог найти себе жену, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Детали

По данным столичной прокуратуры, в конце сентября этого года мужчина зашел в приемную граждан министерства и неожиданно начал стулом бить окна и опрокидывать офисную мебель и технику, сопровождая эти действия грубой бранью.

Испуганные работники и посетители едва успели выбежать на улицу и вызвали полицию. В дальнейшем выяснилось, что мужчина в Киеве находится проездом. На специальных учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, военную службу не проходил, официально не трудоустроен.

Свою агрессию он объяснил жизненными неурядицами, мол, долгое время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью а по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе.

"... направлено в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего уроженца Волынской области за совершение хулиганства в приемной граждан Министерства социальной политики Украины (ч.1 ст. 296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

За хулиганство ему грозит наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн или пробационный надзор до 3 лет или ограничение свободы на тот же срок.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
volinskaya-oblastВолынская область
ukrainaУкраина
kievКиев