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Не міг знайти собі дружину: у Києві чоловік розгромив приймальню громадян Мінсоцполітики, його судитимуть

Не міг знайти собі дружину: у Києві чоловік розгромив приймальню громадян Мінсоцполітики, його судитимуть

Київ • УНН

 • 10504 перегляди

У Києві судитимуть 32-річного чоловіка за хуліганство в приймальні Мінсоцполітики. Він пояснив свою агресію тим, що не міг знайти дружину і створити сім'ю, звинувачуючи державні установи у відсутності допомоги.

У Києві судитимуть чоловіка, який розгромив приймальню громадян Міністерства соціальної політики України, бо не міг знайти собі дружину, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

Деталі

За даними столичної прокуратури, наприкінці вересня цього року чоловік зайшов до приймальні громадян міністерства та зненацька почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії брутальною лайкою.

Перелякані працівники та відвідувачі ледве встигли вибігти на вулицю та викликали поліцію. У подальшому з’ясувалось, що чоловік в Києві перебуває проїздом. На спеціальних обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває, військову службу не проходив, офіційно не працевлаштований.

Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю а на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні.

"... скеровано до суду обвинувальний акт щодо 32-річного уродженця Волинської області за скоєння хуліганства у приймальні громадян Міністерства соціальної політики України (ч.1 ст. 296 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За хуліганство йому загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн. або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
ministerstvo-sotsialnoi-polityky-ukrainyМіністерство соціальної політики України
volynska-oblastВолинська область
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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