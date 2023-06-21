Нет сомнения, что Украина станет частью европейской семьи, мы должны инвестировать в нее - фон дер Ляйен

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 28673 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 61886 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 66914 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 179052 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 97255 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 101145 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 296445 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80174 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130933 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169598 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 219839 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 117543 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 72418 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 52518 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 17065 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 179124 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 222186 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 296491 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 309592 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 359204 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 18769 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 54217 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 74061 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 119127 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 68445 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Нет сомнения, что Украина станет частью европейской семьи, мы должны инвестировать в нее - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 796103 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не имеет никакого сомнения, что Украина станет частью европейской семьи. Она заявила, что обязанностью стран ЕС является инвестировать в Украину. Об этом она заявила во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.

Нет сомнения, что Украина станет частью европейской семьи, мы должны инвестировать в нее - фон дер Ляйен

Цитата

«Нашим долгом является инвестировать в эту страну мечты - Украину которая станет членом Европейского Союза», - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что украинцы видят флаг ЕС, который развевается в их городах, когда они представляют свое будущее.

«Я не сомневаюсь, что Украина станет частью европейской семьи», - отметила фон дер Ляйен.

Дополнение

В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в ЕС. Также сообщается, что исполнительная власть блока намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну.

Зеленский сообщал, что Украина на этой неделе ожидает обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33