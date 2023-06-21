Нет сомнения, что Украина станет частью европейской семьи, мы должны инвестировать в нее - фон дер Ляйен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не имеет никакого сомнения, что Украина станет частью европейской семьи. Она заявила, что обязанностью стран ЕС является инвестировать в Украину. Об этом она заявила во время выступления на международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2023), передает корреспондент УНН.
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«Нашим долгом является инвестировать в эту страну мечты - Украину которая станет членом Европейского Союза», - сказала фон дер Ляйен.
Она также отметила, что украинцы видят флаг ЕС, который развевается в их городах, когда они представляют свое будущее.
«Я не сомневаюсь, что Украина станет частью европейской семьи», - отметила фон дер Ляйен.
Дополнение
В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в ЕС. Также сообщается, что исполнительная власть блока намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну.
Зеленский сообщал, что Украина на этой неделе ожидает обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.