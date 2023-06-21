Нет сомнения, что Украина станет частью европейской семьи, мы должны инвестировать в нее - фон дер Ляйен

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«Нашим долгом является инвестировать в эту страну мечты - Украину которая станет членом Европейского Союза», - сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что украинцы видят флаг ЕС, который развевается в их городах, когда они представляют свое будущее.

«Я не сомневаюсь, что Украина станет частью европейской семьи», - отметила фон дер Ляйен.

Дополнение

В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в ЕС. Также сообщается, что исполнительная власть блока намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну.

Зеленский сообщал, что Украина на этой неделе ожидает обнародования промежуточной устной оценки прогресса Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии.