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Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство в ЄС: Reuters дізнався, яким буде звіт Євросоюзу

Київ • УНН

 • 1652229 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. У звіті Європейського Союзу цього тижня буде сказано, що Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в ЄС. Також повідомляється, що виконавча влада блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий, незважаючи на повномасштабну війну, передає УНН.

Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство в ЄС: Reuters дізнався, яким буде звіт Євросоюзу

Повідомляється, що два високопоставлені чиновники ЄС, які були проінформовані про звіт, що не був оприлюднений, заявили, що Україна вже виконала два критерії. Один із чиновників сказав, що це пов'язано із судовою реформою і законом про ЗМІ, і додав, що основна увага у звіті приділяється позитивним моментам.

Цитата

«Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, є відомі антикорупційні справи», - сказало джерело.

Зазначається, що крім більш активних зусиль по боротьбі з хабарництвом, інші критерії включають реформи Конституційного суду України та правоохоронних органів, заходи по боротьбі з відмиванням грошей, а також закони, спрямовані на приборкання олігархів і захист прав національних меншин.

Третє джерело, також офіційний представник ЄС, знайоме з рекомендаціями блоку Україні щодо верховенства закону, додало:

«Що стосується реформ, то склянка наполовину повна, ми б ніколи не прийняли негативного тону по відношенню до України в даний момент. Судові реформи досягли певного прогресу, хоча є ще ключові, які потрібно провести. Не все задовільно».

Чиновник зазначив, що Україна призначила нових керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, як це було потрібно, хоча її антиолігархічний закон 2022 року було визнано недостатнім, серед іншого.

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу 22 червня.

Доповнення

Євродепутати сподіваються, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС можуть розпочатися цього року.

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