Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство в ЄС: Reuters дізнався, яким буде звіт Євросоюзу

КИЇВ. 19 червня. УНН. У звіті Європейського Союзу цього тижня буде сказано, що Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в ЄС. Також повідомляється, що виконавча влада блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий, незважаючи на повномасштабну війну, передає УНН.