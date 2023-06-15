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Европарламент поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Евродепутаты надеются, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться в этом году. Соответствующую резолюцию, как сообщили в Европарламенте, приняли в четверг, пишет УНН.

Европарламент поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году

Детали

"Европарламент подтверждает свою поддержку прошлогоднего решения Европейского совета о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. Депутаты Европарламента выражают надежду на положительную рекомендацию Европейской комиссии, как только Украина успешно выполнит семь шагов, изложенных в заключении Еврокомиссии. Они просят указать четкий путь для начала переговоров о присоединении, которые при достаточной поддержке могут начаться уже в этом году", - сообщили в Европарламенте.

Также Европарламент указывает на необходимость всеобъемлющего пакета восстановления ЕС для Украины.

"Европарламент призывает к всеобъемлющему и адекватному пакету мер ЕС по восстановлению Украины, который должен быть сосредоточен на немедленной, среднесрочной и долгосрочной помощи, реконструкции и восстановлении страны. Они с нетерпением ждут предложенный Европейской комиссией пересмотр текущей многолетней финансовой программы и предлагаемый Фонд восстановления Украины (Rebuild Ukraine Facility), который будет охватывать финансирование потребностей Украины в восстановлении в ближайшие годы", - указали в евроинституте.

Также отмечается, что депутаты Европарламента подчеркивают важность увязывания восстановления Украины с ее подготовкой к вступлению в ЕС и текущими внутренними реформами, отмечая при этом, что восстановление поврежденной инфраструктуры и промышленных мощностей должно происходить в соответствии с принципом "лучше, чем было" и Европейским зеленым курсом. Это помогло бы превратить страну в безуглеродное и цифровое современное европейское государство всеобщего благосостояния и рыночную экономику, отметили в Европарламенте.

Дополнение

Этим же решением Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс. Резолюция принята 15 июня 425 голосами "за", при 38 "против" и 42 воздержавшихся.

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