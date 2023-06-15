Європарламент підтримує початок переговорів щодо вступу України до ЄС цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Євродепутати сподіваються, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС можуть розпочатися цього року. Відповідну резолюцію, як повідомили у Європарламенті, ухвалили у четвер, пише УНН.
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"Європарламент підтверджує свою підтримку торішнього рішення Європейської ради щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Депутати Європарламенту висловлюють надію на позитивну рекомендацію Європейської комісії, щойно Україна успішно виконає сім кроків, викладених у висновку Єврокомісії. Вони просять вказати чіткий шлях для початку переговорів про приєднання, які за достатньої підтримки можуть розпочатися вже цього року", - повідомили у Європарламенті.
Також Європарламент вказує на необхідність всеосяжного пакету відновлення ЄС для України.
"Європарламент закликає до всеосяжного та адекватного пакету заходів ЄС з відновлення України, який має бути зосереджений на негайній, середньостроковій та довгостроковій допомозі, реконструкції та відновленні країни. Вони з нетерпінням чекають на запропонований Європейською комісією перегляд поточної багаторічної фінансової програми та пропонований Фонд відновлення України (Rebuild Ukraine Facility), який охоплюватиме фінансування потреб України у відновленні найближчими роками", - вказали у євроінституції.
Також зауважується, що депутати Європарламенту наголошують на важливості пов’язування відновлення України з її підготовкою до вступу до ЄС та поточними внутрішніми реформами, наголошуючи при цьому, що відновлення пошкодженої інфраструктури та промислових потужностей має відбуватися відповідно до принципу "краще, ніж було" та Європейським зеленим курсом. Це допомогло б перетворити країну на безвуглецеву та цифрову сучасну європейську державу загального добробуту та ринкову економіку, зауважили в Європарламенті.
Доповнення
Цим же рішенням Європарламент закликав НАТО запросити Україну до альянсу. Резолюція ухвалена 15 червня 425 голосами "за", при 38 "проти" та 42 тих, хто утримався.