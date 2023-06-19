Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве в ЕС: Reuters узнал, каким будет отчет Евросоюза

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 37140 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 83502 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 85825 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 213403 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 114342 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 110083 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 329202 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81690 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133341 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170256 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 252326 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 138920 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 94404 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 74816 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 39714 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 213403 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 254831 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 329202 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 324193 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 373271 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 41437 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 76512 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 96120 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 140580 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 72721 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве в ЕС: Reuters узнал, каким будет отчет Евросоюза

Киев • УНН

 • 1652229 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в ЕС. Также сообщается, что исполнительная власть блока намерена подчеркнуть прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну, передает УНН.

Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве в ЕС: Reuters узнал, каким будет отчет Евросоюза

Сообщается, что два высокопоставленных чиновника ЕС, которые были проинформированы об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина уже выполнила два критерия. Один из чиновников сказал, что это связано с судебной реформой и законом о СМИ, и добавил, что основное внимание в отчете уделяется положительным моментам.

Цитата

«Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела», - сказал источник.

Отмечается, что помимо более активных усилий по борьбе со взяточничеством, другие критерии включают реформы Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также законы, направленные на обуздание олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

Третий источник, также официальный представитель ЕС, знакомый с рекомендациями блока Украине по верховенству закона, добавил:

«Что касается реформ, то стакан наполовину полон, мы бы никогда не приняли негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не все удовлетворительно».

Чиновник отметил, что Украина назначила новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, как это требовалось, хотя ее антиолигархический закон 2022 года был признан недостаточным, среди прочего.

Европейская комиссия предоставит свою первую устную оценку Украине как стране-кандидату в члены Европейского Союза 22 июня.

Дополнение

Евродепутаты надеются, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться в этом году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77