Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве в ЕС: Reuters узнал, каким будет отчет Евросоюза

Сообщается, что два высокопоставленных чиновника ЕС, которые были проинформированы об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина уже выполнила два критерия. Один из чиновников сказал, что это связано с судебной реформой и законом о СМИ, и добавил, что основное внимание в отчете уделяется положительным моментам.

Цитата

«Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела», - сказал источник.

Отмечается, что помимо более активных усилий по борьбе со взяточничеством, другие критерии включают реформы Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также законы, направленные на обуздание олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

Третий источник, также официальный представитель ЕС, знакомый с рекомендациями блока Украине по верховенству закона, добавил:

«Что касается реформ, то стакан наполовину полон, мы бы никогда не приняли негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не все удовлетворительно».

Чиновник отметил, что Украина назначила новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, как это требовалось, хотя ее антиолигархический закон 2022 года был признан недостаточным, среди прочего.

Европейская комиссия предоставит свою первую устную оценку Украине как стране-кандидату в члены Европейского Союза 22 июня.

Дополнение

Евродепутаты надеются, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться в этом году.