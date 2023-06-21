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Немає сумнівів, що Україна стане частиною європейської сім'ї, ми повинні інвестувати в неї - фон дер Ляєн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не має жодного сумніву, що Україна стане частиною європейської сім'ї. Вона заявила, що обов'язком країн ЄС є інвестувати в Україну. Про це вона заявила під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.

Немає сумнівів, що Україна стане частиною європейської сім'ї, ми повинні інвестувати в неї - фон дер Ляєн

Цитата

«Нашим обов'язком є інвестувати в цю країну мрії - Україну яка стане членом Європейського Союзу», - сказала фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що українці бачать прапор ЄС, який майорить у їхніх містах, коли вони уявляють своє майбутнє.

«Я не маю жодного сумніву, що Україна стане частиною європейської сім'ї», - зазначила фон дер Ляєн.

Доповнення

У звіті Європейського Союзу цього тижня буде сказано, що Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в ЄС. Також повідомляється, що виконавча влада блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий, попри повномасштабну війну.

Зеленський повідомляв, що Україна цього тижня очікує оприлюднення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

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